Курс валют в Украине 12 января сделает больно доллару и евро, при поддержке Нацбанка ожидается резкое укрепление национальной валюты

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Американский "вечнозеленый" с Бенджамином Франклином упадет на несколько гривен. Национальная валюта "откусит" 8,09 позиций. К средине прошлого дня доллар уже упал на 4,16, однако гривне этого показалось явно недостаточно.

Заметно обвалится и европейская валюта, которой гривна устроит настоящий армагеддон. Национальная валюта обвалит конкурента на 62,73 пунктов.

Курс валют в Украине 12 января будет таким:

100 долларов – 2820,38 грн;

100 евро – 3428,17 грн.

Настоящие чудеса проявит российский "деревянный", который поднимется до уровня 3,84 грн за десять единиц.

До этого украинцам рассказывали, что будет с курсом доллара в ближайшее время. К примеру, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.

Кроме того, аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.

Напомним, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.

Как сообщала Politeka, доллар устремится в пропасть после затяжных выходных, курс валют от НБУ удивит

Также Politeka писала, что доллар после затяжных выходных рухнет в пропасть