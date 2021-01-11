Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время

Как утвержадют эксперты, курс доллара в первом квартале 2021 года пробьет психологическую отметку в 28 грн/$ и снизится до 27,6 грн/$, об этом информирует агентство Reuters.

"Это в первую очередь связано с ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе с ростом цен на зерно и сталь, и как следствие – увеличение валютной выручки", – объясняет банкир Александр Поднебенный.

Помимо этого, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.

"Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – подчеркнули в Reuters.

Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.

В свою очередь, курс валют на сегодня, 11 января, приятно удивит украинцев.

Так, стодолларовый "Франклин" упадет в цене сразу на 11,81 грн. Ну а евро, наоборот, удивит повышением на 6,3 грн.

Таким образом, курс валют от Национального банка на 11 января выглядит следующим образом:

100 долларов – 2828,47 грн;

100 евро – 3490,9 грн.

Напомним, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.

Как сообщала Politeka, доллар устремится в пропасть после затяжных выходных, курс валют от НБУ удивит

Также Politeka писала, что доллар после затяжных выходных рухнет в пропасть