Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время
Как утвержадют эксперты, курс доллара в первом квартале 2021 года пробьет психологическую отметку в 28 грн/$ и снизится до 27,6 грн/$, об этом информирует агентство Reuters.
"Это в первую очередь связано с ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе с ростом цен на зерно и сталь, и как следствие – увеличение валютной выручки", – объясняет банкир Александр Поднебенный.
Помимо этого, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.
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"Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – подчеркнули в Reuters.
Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.
В свою очередь, курс валют на сегодня, 11 января, приятно удивит украинцев.
Так, стодолларовый "Франклин" упадет в цене сразу на 11,81 грн. Ну а евро, наоборот, удивит повышением на 6,3 грн.
Таким образом, курс валют от Национального банка на 11 января выглядит следующим образом:
100 долларов – 2828,47 грн;
100 евро – 3490,9 грн.
Напомним, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.
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