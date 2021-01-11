Які цифри скоро побачимо в обмінниках

Українцям розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом

Як стверджують експерти, курс долара в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$, про це інформує агентство Reuters.

"Це в першу чергу пов'язано з ситуацією на зовнішніх товарних ринках, в тому числі зі зростанням цін на зерно і сталь, і як наслідок – збільшення валютної виручки", – пояснює банкір Олександр піднебінний.

Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.

"Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки припливу іноземної валюти від експорту і відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – підкреслили в Reuters.

Також аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.

У свою чергу, курс валют на сьогодні, 11 січня, приємно здивує українців.

Так, стодоларовий "Франклін" впаде в ціні відразу на 11,81 грн. Ну а євро, навпаки, здивує підвищенням на 6,3 грн.

Таким чином, курс валют від Національного банку на 11 січня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2828,47 грн;

100 євро-3490,9 грн.

Нагадаємо, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання.

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