Українцям розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом
Як стверджують експерти, курс долара в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$, про це інформує агентство Reuters.
"Це в першу чергу пов'язано з ситуацією на зовнішніх товарних ринках, в тому числі зі зростанням цін на зерно і сталь, і як наслідок – збільшення валютної виручки", – пояснює банкір Олександр піднебінний.
Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.
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"Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки припливу іноземної валюти від експорту і відновленню інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – підкреслили в Reuters.
Також аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.
У свою чергу, курс валют на сьогодні, 11 січня, приємно здивує українців.
Так, стодоларовий "Франклін" впаде в ціні відразу на 11,81 грн. Ну а євро, навпаки, здивує підвищенням на 6,3 грн.
Таким чином, курс валют від Національного банку на 11 січня виглядає наступним чином:
100 доларів – 2828,47 грн;
100 євро-3490,9 грн.
Нагадаємо, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання.
Як повідомляла Politeka, долар кинеться у прірву після затяжних вихідних, курс валют від НБУ здивує
Також Politeka писала, що Долар після затяжних вихідних впаде у прірву