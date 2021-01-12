Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова вбила наповал пікантною фотосесією в ліжечку
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому повністю гола лежала в ліжку готельного номера. Даша повернулася до камери спиною, засвітивши частину свого ідеального тіла. Волосся дівчини було розпущене, воно ніжно спадало на оголену красу.
За вікном виднілося море і пальми. Судячи з усього, Ульянова відпочивала за кордоном. Дівчина розбурхала відвертим фото, залишивши не менш пікантний підпис.
"Я буду за тобою сумувати", - загадково підписала фото зірка.
За короткий час пост Ульянової зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Ідеальний ранок для дівчини", "як картинка", "Від щирого серця бажаю тобі любові. Ти красуня", "дуже красиве фото", "Краса", "чудової відпустки", "найкраща", "шикарна!", "Вау! Вогонь!",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Даша Ульянова стала переможницею в останньому сезоні шоу "Холостяк". Однак молода гімнастка не змогла побудувати любов з Максом Михайлюком через зради на проекті. Незабаром Макс знайшов собі нову дівчину за рамками проекту, а Даша в одному з інтерв'ю зізнавалася, що у неї є новий чоловік.
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