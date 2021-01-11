Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова показала яскраві фото зі свого відпочинку

Кілька годин тому дівчина вирішила показати, як вона веселиться після того, як знову полетіла відпочивати в теплі краї – в ОАЕ. Новими знімками зірка поділилася в розділі Сторі на своїй сторінці в Instagram. Так, Даша показала яскраве фото з відпочинку на пляжі і засвітила при цьому стрункі ніжки.

І не забула при цьому дівчина похвалитися також місцевою кухнею, яка їй так подобається. Однак найнесподіванішим знімком для шанувальників став жартівливий кадр Ульянової з таємним коханим. Даша вирішила поділитися фото, на якому вона позує і позаду неї проходить чоловік в традиційному балахоні.

У підписі Ульянова зазначила, що»багато хто просив показати нареченого".

Відзначимо, дівчина практично відразу розлучилася з головним героєм проекту через його інтимні стосунки з однією з учасниць ще на самих зйомках. При цьому довго сумувати красуня не стала і вже через пару місяців відкрито заявила, що складається в нових відносинах з чоловіком, який старше неї на двадцять років.

"Ми познайомилися в компанії, і якось у нас все так зав'язалося. Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла хорошого ставлення - я його отримую. Він кайфує від того, що зустрічається з переможницею Холостяка. Є такий момент", - розповіла нещодавно Даша. Зараз дівчина ніяк не коментує свої відносини і особисте життя в цілому.

Однак зовсім недавно вона розповіла, що відправляється в спекотну відпустку. Даша поділилася фото вже з літака, позуючи з келихом напою і позитивно посміхаючись перед камерою. Не ставши розкривати ні куди летить, ні з ким або ж взагалі одна, дівчина викликала бурю з коментарів в мережі.

Нагадавши, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"