Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова показала яркие фото из своего отдыха

Несколько часов назад девушка решила показать, как она веселится после того, как снова улетела отдыхать в теплые края – в ОАЭ. Новыми снимками звезда поделилась в разделе Стори на своей странице в Инстаграм. Так, Даша показала яркое фото из отдыха на пляже и засветила при этом стройные ножки.

И не забыла при этом девушка похвалиться также местной кухней, которая ей так нравится. Однако самым неожиданным снимком для поклонников стал шуточный кадр Ульяновой с тайным возлюбленным. Даша решила поделиться фото, на котором она позирует и позади нее проходит мужчина в традиционном балахоне.

В подписи Ульянова отметила, что «Многие просили показать жениха».

Отметим, Девушка практически сразу рассталась с главным героем проекта из-за его интимных отношений с одной из участниц еще на самих съемках. При этом долго горевать красотка не стала и уже через пару месяцев открыто заявила, что состоит в новых отношениях с мужчиной, который старшее нее на двадцать лет.

«Мы познакомились в компании, и как-то у нас все так завязалось. Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю. Он кайфует от того, что встречается с победительницей Холостяка. Есть такой момент», - рассказала недавно Даша. Сейчас девушка никак не комментирует свои отношения и личную жизнь в целом.

Однако совсем недавно она рассказала, что отправляется в жаркий отпуск. Даша поделилась фото уже с самолета, позируя с бокалом напитка и позитивно улыбаясь перед камерой. Не став раскрывать ни куда летит, ни с кем или же вообще одна, девушка вызвала бурю из комментариев в сети.

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