Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова сразила наповал пикантной фотосессией в кроватке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором полностью голая лежала в кровати отельного номера. Даша повернулась к камере спиной, засветив часть своего идеального тела. Волосы девушки были распущены, они нежно спадали на обнаженную красоту.

За окном виднелось море и пальмы. Судя по всему, Ульянова отдыхала за границей. Девушка взбудоражила откровенным фото, оставив не менее пикантную подпись.

«Я буду по тебе скучать», - загадочно подписала фото звезда.

За короткое время пост Ульяновой собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Идеальное утро для девушки», «Как картинка», «От всего сердца желаю тебе любви. Ты красотка», «очень красивое фото», «Красота», «Замечательного отпуска», «Самая лучшая», «Шикарная!», «Вау! Огонь!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Даша Ульянова стала победительницей в последнем сезоне шоу «Холостяк». Однако молодая гимнастка не смогла построить любовь с Максом Михайлюком из-за измен на проекте. Вскоре Макс нашел себе новую девушку за рамками проекта, а Даша в одном из интервью признавалась, что у нее есть новый мужчина.

Напомним, что Даша Ульянова восхитила безупречными ногами в мини-шортах: «Боже, от ушей…».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова впервые показала своего тайного любовника: "Старше на 20 лет...".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова в "невидимых" шортиках подразнила кокетливым видом: "Скучали?".