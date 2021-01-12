Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова сразила наповал пикантной фотосессией в кроватке
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором полностью голая лежала в кровати отельного номера. Даша повернулась к камере спиной, засветив часть своего идеального тела. Волосы девушки были распущены, они нежно спадали на обнаженную красоту.
За окном виднелось море и пальмы. Судя по всему, Ульянова отдыхала за границей. Девушка взбудоражила откровенным фото, оставив не менее пикантную подпись.
«Я буду по тебе скучать», - загадочно подписала фото звезда.
За короткое время пост Ульяновой собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Идеальное утро для девушки», «Как картинка», «От всего сердца желаю тебе любви. Ты красотка», «очень красивое фото», «Красота», «Замечательного отпуска», «Самая лучшая», «Шикарная!», «Вау! Огонь!», - пишут пользователи сети.
Как известно, Даша Ульянова стала победительницей в последнем сезоне шоу «Холостяк». Однако молодая гимнастка не смогла построить любовь с Максом Михайлюком из-за измен на проекте. Вскоре Макс нашел себе новую девушку за рамками проекта, а Даша в одном из интервью признавалась, что у нее есть новый мужчина.
Напомним, что Даша Ульянова восхитила безупречными ногами в мини-шортах: «Боже, от ушей…».
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова впервые показала своего тайного любовника: "Старше на 20 лет...".
Также Politeka писала, что Даша Ульянова в "невидимых" шортиках подразнила кокетливым видом: "Скучали?".