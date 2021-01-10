Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала себе в свіжому образі

На фото Ульянова позувала в "невидимих" шортах, які можна трошки помітити, і чорному піджаку. Дівчина доповнила образ білою блузкою, яку можна побачити під верхньою частиною вбрання. Красуня сиділа за столиком, а в руках тримала невелику сумочку, хвалячись ідеальними ніжками перед фанатами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нудьгували?",- запитала Ульянова під фото і запропонувала два варіанти відповіді.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як зірка викинула кадри в сторіс Instagram, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Сукня з блискітками дуже ефектно виглядає, як і ви», «шалено красива», «губи Ти мене просто скоро змусиш збільшити свої», «Бомба», «вогнище», «дуже ефектна і стильна», «Даша ти просто не відірвати очей», «шикарна Дашенька», «красуня, без зайвих слів».

Ми писали, що Даша Ульянова похвалилася своїми довгими достоїнствами.

Ефектна красуня вирушила на відпочинок в Дубаї, з пляжу якого опублікувала гаряче фото. Струнка красуня одягла джинсовий костюм.

Зірка розстебнула куртку, посвітивши рожевою футболкою. Також на Даші були міні-шорти, завдяки яким оголилися її стрункі ніжки - це неймовірне гідність, яке магнітило погляд. Завершили образ Ульянової різні аксесуари.

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