Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова устроила примерку модной одежды и впечатлила сменой имиджа

Даша начала вести свой блог сразу после финала проекта. Несмотря на скандальное расставание с избранником, девушка не стала выносить все на публику и распространяться о личной жизни. Теперь Ульянова состоит в отношениях с бизнесменом, который старше нее на много лет.

Сама Ульянова продолжает рассказывать о своей жизни, делится рассказами о том, как ухаживать за собой и старается показать новые образы, которые могут также подойти ее поклонникам. На своей странице в Инстаграм Ульянова недавно показала целую подборку меховых шуб –трендов этой зимы.

Оценить одежду Даши решили не все – некоторые отметили, что мех смотрится куда лучше на животных, другие же просто ответили на вопросы Даши:

«Я подготовила маленькую подборку. Какой образ выберете Вы?», - пишет девушка под снимками.

«Даша, все бери🙈; 1 и 3🔥; мех хорошо смотрится только на животных; 3👍; Мне нравиться третий вариант👍😍; Первая😍; 2🔥😍; Перша і остання😍😍🔥🔥; Первая шубка🔥; Тебе очень идет #4; Мне самая 1 😍 красота везде, кризис обошел стороной♥️; Красотка просто богиня💝💝; Очень красивая😻; Тебе очень идет первый образ милая такая😍».

Также Даша Ульянова впечатлила роскошной фигурой в кожаном мини, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, девушка позирует во время поездки в лифте, демонстрируя роскошную фигуру в кожаных мини-шортах и курточке. Ее знаменитость решила распахнуть, обнажив идеальные формы. Несмотря на то, что кадр не был как-либо подписан, ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

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