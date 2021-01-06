Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова восхитила поклонников безупречными ногами, умостившись в кресле

Как рассказывает Politeka, соответствующей фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Рождество - прекрасный светлый праздник 🎄 Уверена, многие из вас очень любят и ждут этот день. Ведь это замечательная возможность побыть с близкими и окунуться в атмосферу добра, уюта и веры в лучшее», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Ульянова позирует в практически невидимом топе и мини-шортах, демонстрируя идеальные ноги во всей красе. Образ знаменитость дополнила безупречным макияжем и туфлями.

«Боже, от ушей ноги просто. Красотка», «очень красивая», «какая красотка. С праздником», «как можно быть такой красивой», «Дашенька👍🙏...выстоим и в шквал🎾....ведь сильным покоряются моря», «малышка, ты крутая», - пишут ее поклонники.

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После финала шоу «Холостяк» девушка практически сразу рассталась с главным героем проекта из-за его интимных отношений с одной из участниц еще на самих съемках. При этом долго горевать красотка не стала и уже через пару месяцев открыто заявила, что состоит в новых отношениях с мужчиной, который старше нее на двадцать лет.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка

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