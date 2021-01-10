Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в свежем образе

На фото Ульянова позировала в "невидимых" шортах, которые можно немножко заметить, и черном пиджаке. Девушка дополнила образ белой блузкой, которую можно увидеть под верхней частью наряда. Красотка сидела за столиком, а в руках держала небольшую сумочку, хвастаясь идеальными ножками перед фанатами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучали?", - спросила Ульянова под фото и предложила два варианта ответа.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как звезда выбросила кадры в сторис Инстаграм, но обычно красотку засыпают комплиментами:

«Платье с блестками очень эффектно выглядит, как и Вы», «Безумно красивая», «Губы ты меня просто скоро заставишь увеличить свои», «Бомба», «Огнище», «Очень эффектная и стильная», «Даша ты просто не оторвать глаз», «Шикарная Дашенька», «Красотка, без лишних слов».

Мы писали, что Даша Ульянова похвасталась своими длинными достоинствами.

Эффектная красотка отправилась на отдых в Дубаи, с пляжа которого опубликовала горячее фото. Стройная красотка надела джинсовый костюм.

Звезда расстегнула куртку, посветив розовой футболкой. Также на Даше были мини-шорты, благодаря которым оголились ее стройные ножки - это невероятное достоинство, которое магнитило взгляд. Завершили образ Ульяновой различные аксессуары.

Напомним, Ульянова из «Холостяка» восхитила безупречными ногами в мини-шортах

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" отправилась на жаркий отдых в гордом одиночестве

Также Politeka сообщала, что победительница «Холостяка» Ульянова с бокалом в руках удивила признанием



