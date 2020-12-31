Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова решила удивить поклонников словами про Новый год

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Без итогов года 😂 Надо же чем-то выделяться, ведь итоги года, пожалуй, не подбил только ленивый 😉 Просто хочу сказать спасибо всем , кто был рядом. 2020-ый, не взирая на свою сложность, изменил мою жизнь кардинально. 😉 И, если бы мне год назад сказали , что все так круто сложится, я бы не поверила!» - говорится в сообщении.

При этом Ульянова обратилась к украинцам со словами, что в предстоящем году «Любите, цените тех, кто рядом и сами подставляйте своё надёжное плечо тем, кто в нём так искренне нуждается».

Сама красотка позирует с бокалом в руке, одаривая поклонников безупречной улыбкой. Они, в ответ, забросали кумира словами о приходящем празднике.

До этого мы рассказывали, что звезда популярного телешоу "Холостяк" Даша Ульянова показала свою "ночную романтику" на автозаправке

Так, Ульянова опубликовала фотографию, на которой она позирует на автозаправке, держа в руке мороженое.

"Ночная романтика на заправке и с мороженым", - говорится в сообщении.

Напомним, соблазнительная Ульянова из "Холостяка" довела до безумия, согнувшись на кровати.

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья огорошила дерзкой выходкой.