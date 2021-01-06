Переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова захопила шанувальників бездоганними ногами, вмостившись в кріслі
Як розповідає Politeka, відповідною фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Різдво-прекрасне світле свято 🎄 впевнена, багато хто з вас дуже люблять і чекають цей день. Адже це чудова можливість побути з близькими й зануритися в атмосферу добра, затишку і віри в краще", - йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Ульянова позує в практично невидимому топі й міні-шортах, демонструючи ідеальні ноги у всій красі. Образ знаменитість доповнила бездоганним макіяжем і туфлями.
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"Боже, від вух ноги просто. Красуня", "дуже красива", "яка красуня. Зі святом", "як можна бути такою красивою", "Дашенька👍 🙏...вистоїмо і в шквал🎾....адже сильним підкорюються моря", "крихітка, ти крута", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова вирушила на відпочинок, заінтригувавши новим фото
Після фіналу шоу» Холостяк " дівчина практично відразу розлучилася з головним героєм проекту через його інтимні стосунки з однією з учасниць ще на самих зйомках. При цьому довго сумувати красуня не стала і вже через пару місяців відкрито заявила, що перебуває в нових відносинах з чоловіком, який старший за неї на двадцять років.
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