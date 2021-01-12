Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес зачарувала чарівним поглядом на новому фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала селфі, на якому постала в досить грайливому образі. Джей Ло була яскраво нафарбована. На очах у неї красувалися нарощені вії. Актриса підняла сонцезахисні окуляри, щоб продемонструвати свій неймовірний макіяж. Волосся артистки було зібране в хвіст. Вона легко посміхнулася, створивши неповторну атмосферу на фото. Дже Ло показала, що навіть в 51 рік можна залишатися молодою, якщо застосовувати спорт і косметику.

"Направ свій погляд у завтрашній день...", - підписала фото зірка.

За кілька годин пост красуні зібрав понад півмільйона лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів і різних відгуків про свою зовнішність.

"Королева", "красуня", "Накладні вії?!", "Так! Не можу дочекатися!", "Приголомшливо", "Ти така приголомшлива, у тебе найкрасивіша посмішка", "Хай благословить тебе Бог, Джен, я люблю тебе, королева", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що безсоромна Дженніфер Лопес в сріблястому боді влаштувала непристойні ігри на сцені. Вона присіла і почала купатися в доларах, засвітивши солодкі місця у відвертому вбранні. Незважаючи на свій вік, виглядає актриса як завжди гаряче.

Нагадаємо, що пустотлива Дженніфер Лопес задерла спідничку, виставивши напоказ свою головну гордість:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес ледь впихнула свої "кульки" в сміливий купальник, погравши губками на камеру: "Боже мій!".

Також Politeka писала, що розкута Дженніфер Лопес без штанів змусила молодь заздрити: "вам правда 51?".