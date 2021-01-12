Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала волшебным взглядом на новом фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала селфи, на котором предстала в весьма игривом образе. Джей Ло была ярко накрашена. На глазах у нее красовались нарощенные ресницы. Актриса приподняла солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать свой невероятный мейкап. Волосы артистки были собраны в хвост. Она легко улыбнулась, создав неповторимую атмосферу на фото. Дже Ло показала, что даже в 51 год можно оставаться молодой, если применять спорт и косметику.

«Направь свой взгляд в завтрашний день…», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост красотки собрал более полумиллиона лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов и различных отзывов о своей внешности.

«Королева», «Красотка», «Накладные ресницы?!», «Да! Не могу дождаться!», «Потрясающе», «Ты такая потрясающая, у тебя самая красивая улыбка», «Да благословит тебя Бог, Джен, я люблю тебя, королева», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что бесстыжая Дженнифер Лопес в серебристом боди устроила непристойные игры на сцене. Она присела и начала купаться в долларах, засветив сладкие места в откровенном наряде. Несмотря на свой возраст, выглядит актриса как всегда горячо.

Напомним, что озорная Дженнифер Лопес задрала юбчонку, выставив напоказ свою главную гордость: «Зажигалка».

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес едва впихнула свои "шарики" в смелый купальник, поиграв губками на камеру: "Боже мой!".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Дженнифер Лопес без штанов заставила молодежь завидовать: "Вам правда 51?".