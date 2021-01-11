Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в крихітному костюмі показала стрункі ноги
Дженніфер звикла епатувати публіку і завжди знаходиться у відмінній формі. Мама двох дітей з легкістю доводить, що виглядати ефектно можна в будь-якому віці. 51-річна співачка з'являється на концертах в найсміливіших і відкритих нарядах, тому вся увага фанатів прикута до її фігури.
Джей Ло вирішила розлучитися із зайвими кілограмами досить давно і ще після пологів привела себе в порядок, займаючись за спеціально розробленою методикою її тренера Трейсі Андерсон. В основу тренувань лягли активні фізичні навантаження-плавання, заняття на велотренажерах і біг.
Зараз же артистка танцює на пілоні, займається спортом з коханим, розважається на пляжі і любить латиноамериканські танці. Як видно на фото з виступу Лопес, виглядає вона відмінно навіть в чорній кофті з застібками і концертом чорному боді, зовсім не приховує ніжки.
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Лопес дійсно може похвалитися привабливими формами навіть в простому чорному платті. Завдяки глибокому декольте артистка не змогла приховати бюст. Причому позувала Лопес сидячи на бампері дорогого авто.
Для своїх прихильниць Джей Ло з легкістю відкриває секрети молодості. Зараз зірка вживає виключно органічні продукти. Крім цього, раціон артистки наповнений овочами, фруктами і рибою. Такі продукти, за словами артистки, прекрасно впливають на здоров'я її шкіри, тому зірка з легкістю може стояти перед камерою без макіяжу.
Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес потрясла видом в червоному бікіні, кадри без фотошопу: "о боже!"