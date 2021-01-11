Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в крошечном костюме показала стройные ноги

Дженнифер привыкла эпатировать публику и всегда находится в отменной форме. Мама двух детей с легкостью доказывает, что выглядеть эффектно можно в любом возрасте. 51-летняя певица появляется на концертах в самых смелых и открытых нарядах, поэтому все внимание фанатов приковано к ее фигуре.

Джей Ло решила расстаться с лишними килограммами довольно давно и еще после родов привела себя в порядок, занимаясь по специально разработанной методике её тренера Трейси Андерсон. В основу тренировок легли активные физические нагрузки — плавание, занятия на велотренажерах и бег.

Сейчас же артистка танцует на пилоне, занимается спортом с возлюбленным, развлекается на пляже и любит латиноамериканские танцы. Как видно на фото с выступления Лопес, выглядит она отлично даже в черной кофте с застежками и концертом черном боди, совсем не скрывающем ножки.

«Это дает мне мотивацию😌; Да будь твоей лучшей версией, всегда. ♥ ️; доброе утро королева; Спасибо за то, что вдохновляете нас работать и быть безграничными; Великолепная девушка; С Новым годом, JLo! 🔥; хорошее начало нового года; Омг Такая красивая ❤️ вам правда 51?😫; Моя мотивация🥰; Ролевая модель😍❤️; Мотивация ♥ ️».

Лопес действительно может похвастаться привлекательными формами даже в простом черном платье. Благодаря глубоком декольте артистка не смогла скрыть бюст. Причем позировала Лопес сидя на бампере дорогого авто.

Для своих поклонниц Джей Ло с легкостью открывает секреты молодости. Сейчас звезда употребляет исключительно органические продукты. Кроме этого, рацион артистки наполнен овощами, фруктами и рыбой. Такие продукты, по словам артистки, прекрасно влияют на здоровье ее кожи, поэтому звезда с легкостью может стоять перед камерой без макияжа.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!"