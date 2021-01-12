51-річна Дженніфер Лопес показала, в якій вона знаходиться прекрасній формі

Свіжі знімки популярна співачка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, американська зірка Дженніфер Лопес похвалилася перед шанувальниками своїми навичками в сапсерфінгу.

Перед фанатами 51-річна Джей Ло засвітилася в спокусливому спортивному купальнику зеленого кольору, який робив акцент на пишному бюсті зірки.

В руках Лопес тримає весло, а зухвалий образ доповнюють прозорі окуляри, щоб, мабуть, вода не потрапляла в очі.

"Як почався минулий тиждень - як триває поточний", - підписала нові знімки Дженніфер Лопес у своєму мікроблозі.

Більш того, зірка опублікувала ще одне фото, на якому вона "максимально" одягнена. На фотографії можна побачити карколомну Джей Ло в яскравому пуховику, стильних окулярах, а весь образ доповнює зухвалий макіяж. Також співачка трохи "вип'ятила" свої губи вперед.

"Погода буде змінюватися нагорі", "у мене немає слів для цього досконалості", "спекотна", "моя королева", "я хочу, щоб моя бабуся виглядала так само добре, як ти", "так, королева, я люблю тебе, моя Джей Ло", "Люблю тебе", "ти дуже красива", "Боже мій! звичайно ти завжди виглядаєш приголомшливо! Також не можу дочекатися музичного кліпу In The Morning!",- написали фанати під публікацією.

Варто відзначити, що 51-річна Джей Ло для своїх відданих фанатів з легкістю відкриває секрети молодості. Зараз зірка вживає виключно органічні продукти.

Крім цього, раціон артистки наповнений овочами, фруктами і рибою. Такі продукти, за словами артистки, прекрасно впливають на здоров'я її шкіри, тому зірка з легкістю може стояти перед камерою без макіяжу.

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