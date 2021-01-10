Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила озорной выходкой на сцене

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек знаменитости появилось фото с выступления красотки. 51-летняя Джей Ло была одета в обтягивающее серебристое боди, колготки в сеточку и черные сапожки. Образ дополняли длинные рукавички и роскошный хвост на голове.

Судя по кадру, Лопес танцевала со своим балетом на сцене. В один из моментов танца она повернулась к публике спиной, задрав юбку концертного наряда и выставив напоказ свою аппетитную пятую точку. Певица взялась за нее руками, что придало снимку особого шарма.

Как известно, ягодицы – это особая гордость Лопес. В 2000-х даже ходили слухи, что артистка застраховала свою пятую точку.

В комментариях под постом звезде оставили массу приятных слов.

«Зажигалка», «Красивые и отличительные формы, надеюсь таких фото будет больше», «лучшая женщина в мире», «Малышка», «красиво, как мило ты выглядишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поделилась кадром с возлюбленным на выходных. Красотка позировала в соломенной шляпе и сарафанчике. Красная помада завершала образ.

Напомним, что Лопес отбросила стыд и показала выпирающий животик в черном бикини: "Красота исходит изнутри...".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес показала пик соблазнения в неприличном костюме из одних блесток: "Пора одеться, королева".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в крошечном топе и шортах устроила жаркие танцы на пилоне: "Завидуйте, дамы".