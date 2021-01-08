Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася на прогулянці, здивувавши фігурою в купальнику

Артистка в 51 рік може похвалитися неймовірною фігурою, яку демонструє на фото в Instagram. При цьому багато хто відзначає, що Лопес вміє тримати себе в руках і контролює свій спосіб життя навіть занадто, адже відмовилася від алкоголю і гарячих напоїв заради здоров'я шкіри.

Восени Лопес піднялася на подіум Versace в такій же сукні, яка вигідно підкреслювала її фігуру 20 років тому, а також взяла участь у фільмі, заради ролі в якому навчилася танцювати на пілоні.

У голодування Джей Ло не вірить, замість цього вибирає їжу, яка максимально наповнює її енергією. Залишатися підтягнутою незалежно від її режиму допомагає спорт. Однак на нових кадрах, як помітили фанати, зірка виглядає дещо змарнілою. Випирає в чорному купальнику живіт здивував шанувальників, які чітко помітили, що зірка набрала зайвого.

"Яка пишна жінка; обличчя ангела❤️; Вау ти красива💕; Твоє справжнє обличчя набагато краще фальшивого .... ♥ ️ ; Моя королева, ви видужали👑. Наш Герой в ранковому світлі .. Ви розумієте, що дар прекрасної шкіри виходить зсередини; Красиво без макіяжу. Любите це природне сяйво! ✨ ; ого, здається набрала зайве; чому випирає живіт?; Ти виглядаєш по-іншому, але все ж приголомшливо чудово».

Дженніфер Лопес вважається однією з ікон стилю серед зірок, адже в 51 рік артистка може похвалитися не тільки бездоганною фігурою, але ще і вельми унікальним смаком по підбору образів.

На концертах співачка не боїться експериментів і одягає відкриті боді з блискітками, а в повсякденному житті віддає перевагу «вуличний стиль».

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