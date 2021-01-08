Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась на прогулке, удивив фигурой в купальнике

Артистка в 51 год может похвастаться невероятной фигурой, которую демонстрирует на фото в Инстаграм. При этом многие отмечают, что Лопес умеет держать себя в руках и контролирует свой образ жизни даже слишком, ведь отказалась от алкоголя и горячих напитков ради здоровья кожи.

Осенью Лопес поднялась на подиум Versace в таком же платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру 20 лет назад, а также приняла участие в фильме, ради роли в котором научилась танцевать на пилоне.

В голодание Джей Ло не верит, вместо этого выбирает пищу, которая максимально наполняет ее энергией. Оставаться подтянутой независимо от ее режима помогает спорт. Однако на новых кадрах, как заметили фанаты, звезда выглядит несколько осунувшейся. Выпирающий в черном купальнике живот удивил поклонников, которые отчетливо заметили, что звезда набрала лишнего.

«Какая пышная женщина; Лицо ангела❤️; Вау ты красивая💕; Твое настоящее лицо намного лучше фальшивого .... ♥ ️; Моя королева, вы поправились👑. Наш Герой в утреннем свете .. Вы понимаете, что дар прекрасной кожи исходит изнутри; Красиво без макияжа. Любите это естественное сияние! ✨; ого, кажется набрала лишнее; Почему выпирает живот?; Ты выглядишь по-другому, но все же потрясающе великолепно».

Дженнифер Лопес считается одной из икон стиля среди звезд, ведь в 51 год артистка может похвастаться не только безупречной фигурой, но еще и весьма уникальным вкусом по подбору образов.

На концертах певица не боится экспериментов и надевает открытые боди с блестками, а в повседневной жизни предпочитает «уличный стиль».

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