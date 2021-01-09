Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала незвично сміливий образ в костюмі з блискіток

У багатьох сценічних костюмах 51-річної зірки Дженніфер Лопес поєднуються улюблені мотиви Пуглісі-греко-римська розкіш і елементи і стиль гладіаторського одягу. У нарядах співачки також можна побачити глибокі декольте, шкіряні вставки з клаптиків тканини і безліч блискіток. Лопес любить епатувати публіку по повній програмі.

Так як зірка не просто співає на сцені, але ще і танцює, вона намагається не сковувати себе одягом. Таким чином артистка дає можливість фанатам розгледіти всі особливості її апетитною фігури, одягнувшись в облягаючі наряди.

Боді сріблястого кольору з бахромою з блискіток і каменів дуже вдало підкреслив всі форми артистки, які виглядали просто неймовірно в такому відкритому костюмі. Вся увага шанувальників була звернена виключно на форми співачки:

"Це найкраща королева👑; Бразилія її просто обожнює; як можна не скоритися цій королеві! 😩 🔥 ; Так що це або бомба або пожежа 💣 ❤; це те, що ви виявите, коли знайдете в словнику слово «досконалість»; красиво 😍❤️; краса; будь ласка, тобі не 51 🗣; Я люблю тебе, Джен ❤; мені здається, ви дуже сильно стежите за собою, навіть стегна горять».

Відзначимо, спеціально для своєї ролі у фільмі, де зірка повинна була зіграти роль танцівниці Рамони, артистка довгий час готувалася до зйомок і навіть вчилася танцювати на пілоні, так як це було частиною її ролі. У своєму YouTube-блозі актриса і співачка показала, як відточувала майстерність пол-денса, також на фан-акаунтах з'явилося кілька нових роликів з тренувань зірки.

Після того, як вона закінчила роботу над фільмом, періодично займатися танцями вона не кинула, адже також Лопес цікавиться спортивними та латиноамериканськими танцями. Незважаючи на спочатку чудову фізичну підготовку актриси, вчитися чимось новому їй точно було не просто.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

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