Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала необычно смелый образ в костюме из блесток

Во многих сценичных костюмах 51-летней звезды Дженнифер Лопес сочетаются любимые мотивы Пуглиси – греко-римская роскошь и элементы и стиль гладиаторских одежд. В нарядах певицы также можно увидеть глубокие декольте, кожаные вставки из клочков ткани и множество блесток. Лопес любит эпатировать публику по полной программе.

Так как звезда не просто поет на сцене, но еще и танцует, она старается не сковывать себя одеждой. Таким образом артистка дает возможность фанатам разглядеть все особенности ее аппетитной фигуры, одевшись в облегающие наряды.

Боди серебристого цвета с бахромой из блесток и камней очень удачно подчеркнул все формы артистки, которые смотрелись просто невероятно в столь открытом костюме. Все внимание поклонников было обращено исключительно на формы певицы:

«Это лучшая королева👑; Бразилия ее просто обожает; Как можно не покориться этой королеве! 😩🔥; Так что это или бомба или пожар 💣пора одеться, королева❤; это то, что вы обнаружите, когда найдете в словаре слово «совершенство»; Красиво 😍❤️; красота; пожалуйста, тебе не 51 🗣; Я люблю тебя, Джен ❤; мне кажется, вы очень сильно следите за собой, даже бедра горят».

Отметим, специально для своей роли в фильме, где звезда должна была сыграть роль танцовщицы Рамоны, артистка долгое время готовилась к съемкам и даже училась танцевать на пилоне, так как это было частью ее роли. В своем YouTube-блоге актриса и певица показала, как оттачивала мастерство пол-дэнса, также на фан-аккаунтах появилось несколько новых роликов из тренировок звезды.

После того, как она закончила работу над фильмом, периодически заниматься танцами она не бросила, ведь также Лопес интересуется спортивными и латиноамериканскими танцами. Несмотря на изначально превосходную физическую подготовку актрисы, учиться чем-то новому ей точно было не просто.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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