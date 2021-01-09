Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила вміннями під час танцю на пілоні

Спеціально для своєї ролі у фільмі, де зірка повинна була зіграти роль танцівниці Рамони, артистка довгий час готувалася до зйомок і навіть вчилася танцювати на пілоні, так як це було частиною її ролі. У своєму YouTube-блозі актриса і співачка показала, як відточувала майстерність пол-денса, також на фан-акаунтах з'явилося кілька нових роликів з тренувань зірки.

Після того, як вона закінчила роботу над фільмом, періодично займатися танцями вона не кинула, адже також Лопес цікавиться спортивними та латиноамериканськими танцями. Незважаючи на спочатку чудову фізичну підготовку актриси, вчитися чимось новому їй точно було не просто.

Коли справа дійшла до пол-денса 50-річна актриса навіть публічно - " це найскладніше, що я пробувала! Потрібно бути гімнасткою".

"Життя починається там, де закінчується ваша зона комфорту. Це безумовно було одне з найскладніших занять, які я коли-небудь робила фізично. Але це варто було!"- раніше розповідала актриса.

Нещодавно Лопес зняли відпочиваючої на узбережжі. Бажаючи трохи розім'ятися, артистка поплавала на серфінгу з веслом і весело покрутила стегнами, показуючи, що знаходиться у відмінній формі, хоча і набрала трохи зайвого. Пишні боки знаменитості вдало підкреслив тонкий купальник смарагдового кольору.

"Яка пишна жінка; обличчя ангела❤️; Вау ти красива💕; Твоє справжнє обличчя набагато краще фальшивого .... ♥ ️; 👑. Наш Герой в ранковому світлі .. Ви розумієте, що дар прекрасної шкіри виходить зсередини; Красиво без макіяжу. Любите це природне сяйво! Заздріть, пані✨; Ти виглядаєш по-іншому, але все ж приголомшливо чудово", - написали користувачі.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

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