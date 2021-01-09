Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес сразила умениями во время танца на пилоне

Специально для своей роли в фильме, где звезда должна была сыграть роль танцовщицы Рамоны, артистка долгое время готовилась к съемкам и даже училась танцевать на пилоне, так как это было частью ее роли. В своем YouTube-блоге актриса и певица показала, как оттачивала мастерство пол-дэнса, также на фан-аккаунтах появилось несколько новых роликов из тренировок звезды.

После того, как она закончила работу над фильмом, периодически заниматься танцами она не бросила, ведь также Лопес интересуется спортивными и латиноамериканскими танцами. Несмотря на изначально превосходную физическую подготовку актрисы, учиться чем-то новому ей точно было не просто.

Когда дело дошло до пол-дэнса 50-летняя актриса даже публично — «Это самое сложное, что я пробовала! Нужно быть гимнасткой».

«Жизнь начинается там, где заканчивается ваша зона комфорта. Это определенно было одно из самых сложных занятий, которые я когда-либо делала физически. Но это стоило того!» — ранее рассказывала актриса.

Недавно Лопес засняли отдыхающей на побережье. Желая немного размяться, артистка поплавала на серфинге с веслом и весело покрутила бедрами, показывая, что находится в отличной форме, хотя и набрала немного лишнего. Пышные бока знаменитости удачно подчеркнул тонкий купальник изумрудного цвета.

«Какая пышная женщина; Лицо ангела❤️; Вау ты красивая💕; Твое настоящее лицо намного лучше фальшивого .... ♥ ️; 👑. Наш Герой в утреннем свете .. Вы понимаете, что дар прекрасной кожи исходит изнутри; Красиво без макияжа. Любите это естественное сияние! Завидуйте, дамы✨; Ты выглядишь по-другому, но все же потрясающе великолепно», - написали пользователи.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

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