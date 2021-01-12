51-летняя Дженнифер Лопес показала, в какой она находится прекрасной форме

Свежие снимки популярная певица опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, американская звезда Дженнифер Лопес похвасталась перед поклонниками своими навыками в сапсерфинге.

Перед фанатами 51-летняя Джей Ло засветилась в соблазнительном спортивном купальнике зеленого цвета, который делал акцент на пышном бюсте звезды.

В руках Лопес держит весло, а дерзкий образ дополняют прозрачные очки, чтобы, видимо, вода не попадала в глаза.

"Как началась прошлая неделя - как длится текущая", - подписала новые снимки Дженнифер Лопес в своем микроблоге.

Более того, звезда опубликовала еще одно фото, на котором она "максимально" одета. На фотографии можно увидеть сногсшибательную Джей Ло в ярком пуховике, стильных очках, а весь образ дополняет вызывающий макияж. Также певица немного "выпятила" свои губы вперед.

"Погода будет меняться наверху", "У меня нет слов для этого совершенства", "Жаркая", "Моя королева", "Я хочу, чтобы моя бабушка выглядела так же хорошо, как ты", "Да, королева, я люблю тебя, моя Джей Ло", "Люблю тебя", "Ты очень красива", "Боже мой! конечно ты всегда выглядишь потрясающе! Также не могу дождаться музыкального клипа In The Morning!", - написали фанаты под публикацией.

Стоит отметить, что 51-летняя Джей Ло для своих преданных фанатов с легкостью открывает секреты молодости. Сейчас звезда употребляет исключительно органические продукты.

Кроме этого, рацион артистки наполнен овощами, фруктами и рыбой. Такие продукты, по словам артистки, прекрасно влияют на здоровье ее кожи, поэтому звезда с легкостью может стоять перед камерой без макияжа.

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