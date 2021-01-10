Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила пустотливою витівкою на сцені

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок знаменитості з'явилося фото з виступу красуні. 51-річна Джей Ло була одягнена в обтягуюче сріблясте боді, колготки в сіточку і чорні чобітки. Образ доповнювали довгі рукавички і розкішний хвіст на голові.

Судячи з кадру, Лопес танцювала зі своїм балетом на сцені. В один з моментів танцю вона повернулася до публіки спиною, задерши спідницю концертного вбрання і виставивши напоказ свою апетитну п'яту точку. Співачка взялася за неї руками, що додало знімку особливого шарму.

Як відомо, сідниці - це особлива гордість Лопес. У 2000-х навіть ходили чутки, що артистка застрахувала свою п'яту точку.

У коментарях під постом зірці залишили масу приємних слів.

"Запальничка", "красиві і відмінні форми, сподіваюся таких фото буде більше", "краща жінка в світі", "Крихітка", "красиво, як мило ти виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес поділилася кадром з коханим на вихідних. Красуня позувала в солом'яному капелюсі і сарафанчику. Червона помада завершувала образ.

Нагадаємо, що Лопес відкинула сором і показала випираючий животик в чорному бікіні: "краса виходить зсередини...".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес показала пік спокушання в непристойному костюмі з одних блискіток:"Пора одягнутися, королева".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в крихітному топі і шортах влаштувала спекотні танці на пілоні: "заздріть, дами".