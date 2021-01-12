Відома українська співачка MARUV випустила відверту нижню білизну, продемонструвавши комплект на собі

Як і багато інших зірок, Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) має власний бренд одягу. Потрібно відзначити, що речі співачка завжди випускала в своєму власному стилі: прозорі блузки, шкіряні спідниці і брюки в обтяжку. Однак, тепер зірка вирішила поповнити свою колекцію ще й спокусливою нижньою білизною. Про це вона розповіла в пості на своїй сторінці в Instagram.

На знімках MARUV позує в тому самому комплекті. Як видно на фото, білизна виявилася максимально відвертою. Воно складається з прямих чорних ліній, який прикривають лише найінтимніші місця на тілі співачки. Втім, саму скандальну красуню це нітрохи не бентежить: вона впевнено позує навіть у такому вбранні.

Оцінила сміливий комплект і відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка в коментарях до посту написала: «Красиво».

Білизна вразила і шанувальників співачки.

"Та роздяглася б вже зовсім", "блін, Аня шо ти робиш?? Я жеж закохалася та й не тільки я", "жінка в кожній клітинці тіла, вогняна і незвичайна. Спасибі дуже", "розкішне і гаряче шикарно!!!", "таке огнище, Аня", "дуже сміливо", "Труселя є?",- пишуть люди.

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