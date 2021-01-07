Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала, как тренируется

На кадрах Анна позирует в красном мини и без белья. Красотка села на колени, раздвинув ножки, и начала трясти пятой точкой. Корсун совсем не смущала ее одежда и действия, певица с удовольствием демонстрировала свои умения. Кадры получились загорающими и будоражащими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео, так как оно было размещено в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Вау, очень красиво», «Госпожа, Вы идеальны на всех фото», «Давно мечтал увидеть тебя снова в блонде», «Шутки-шутками, а Анна прекрасна», «Алла Борисовна в молодости», «Огонь пожар», «Хороша девушка», «Прикольная девчонка», «Анечка, шикарная, обожаю», "Просто улетная бомба", "Аня, твои луки просто огонь", "Королева", "Ну всё: как дальше сидеть и работать после таких фото - непонятно".

Сообщалось, что известная украинская исполнительница MARUV ошарашила фанатов игрищами, которые устроила с подругой в бассейне.

"Тверк контент. Отдыхаем хорошо", - коротко подписаны кадры.

Уточним, что на ролике MARUV позирует в мокром купальнике, тряся аппетитными "дарами природы". В этот момент ее шлепает подруга, улыбаясь и хихикая при этом на камеру.

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