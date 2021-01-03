Популярная украинская певица MARUV обескуражила фанатов, исполнив вместо привычных "грязных" танцев элегантный вальс

Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя в TikTok.

"Немного вальса вам в ленту", - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный вальс со знойным красавчиком. Поклонники были без ума от виденного, удивившись скрытому таланту кумира.

"Молодец! Это же другое дело", "классно, молодцы!", "очень красиво", "гордость наша", "совсем другая тут", "великолепно – браво!", "очень круто танцуешь! Не то, что раньше", - пишут они.

Как сообщалось до этого, певица MARUV покорила фанатов, исполнив страстный танец с подругами

На опубликованных кадрах MARUV позирует в прозрачном наряде с портупеями в цвет, исполняя элегантную песню. После этого красотка пускается в пляс со своей группой подтанцовски, шлепая подруг по интересным местам. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.

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