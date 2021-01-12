Известная украинская певица MARUV выпустила откровенное нижнее белье, продемонстрировав комплект на себе

Как и многие другие звезды, Анна Корсун (настоящее имя певицы) имеет собственный бренд одежды. Нужно отметить, что вещи певица всегда выпускала в своем собственном стиле: прозрачные блузки, кожаные юбки и брюки в обтяжку. Однако, теперь звезда решила пополнить свою коллекцию еще и соблазнительным нижним бельем. Об этом она рассказала в посте на своей странице в Инстаграм.

На снимках MARUV позирует в том самом комплекте. Как видно на фото, белье оказалось максимально откровенным. Оно состоит из прямых черных линий, который прикрывают лишь самые интимные места на теле певицы. Впрочем, саму скандальную красотку это ничуть не смущает: она уверенно позирует даже в таком наряде.

Оценила смелый комплект и известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая в комментариях к посту написала: «Красиво».

Белье впечатлило и поклонников певицы.

«Да разделась бы уже совсем», «Блин, Аня шо ты делаешь?? Я жеж влюбилась да и не только я», «Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная. Спасибо очень», «Роскошное и горячее шикарно!!!», «такое огнище, Аня», «Очень смело», «Труселя есть?», - пишут люди.

Напомним, MARUV развернулась спиной, устроив "грязные" ягодичные танцы: "Госпожа, вы идеальны".

Как сообщала Politeka, жгучие MARUV и Вика из "НеАнгелов" взбудоражили бесстыдной выходкой на публике: "Видео 21+".

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