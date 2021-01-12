Російська співачка Алла Пугачова зустрічає свого чоловіка Максима Галкіна, який повернувся з роботи, з непідробним захопленням

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства з'явилася нарізка відео, на яких Максим показував, як дружина і діти зустрічають його вдома. На першому відео Пугачова в коротеньких шортах стрибала на місці і зображувала справжнє захоплення.

На другому ролику зірка зустрічала чоловіка вже разом з дітьми. Все сімейство стрибало від щастя і чекало тата додому, коли він повертався в повній темряві.

"Кожне повернення додому - це маленьке щастя", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях залишили масу відгуків, як хороших, так і негативних зауважень.

"Люблю і поважаю Аллу Борисівну, кожна нею заспівана пісня це шедевр! Чудова сім'я у вас, ви Максим взагалі мене підкорили своєю любов'ю до всіх дітей!", "Ну диво же!!! Щастя Вашій дружній родині!", "Очевидно люди щасливі разом", "у АБ почався старечий маразм. На восьмому десятку стрибати біля вікна", "бідні діти. Через якийсь час у них почнуться питання. Так просто проскочити цей Вселенський гріх у Алли Борисівни не вийде", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

Як повідомляла Politeka, жваві діти Пугачової і Галкіна побалувалися на камеру, показавши, хто їхні батьки: «Лізок в ударі!».

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