Відома модель Кайлі Дженнер показала себе після душу

На фото красуня позувала в чорній білизні, а на голову намотала рушник. Дівчина стояла на тлі лампи, хвалячись бездоганними формами, які ледве помістилися в таку білизну. Образ Дженнер доповнила прикрасами на руках і шиї, а погляд відвела від камери, що не завадило знімку стати дуже запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Вона погана", - написав адміністратор аккаунта.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вона безумовно лиходійка", "хто-небудь знає звідки купальник", "вона така гаряча" ," вона займається переробкою пластику, Бен", " ти можеш повернутися за мною?", "Ти така швидка, боже хаха", "спасибі, дитинко" ," це кольорове бікіні так добре на ній виглядає", "побіжне визначення було б найкращим прикметником", «нехай все буде красиво", " я хочу поцілувати тебе весь час ... і знову ...", "Вона така красива", "дуже погана дитинко".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер посвітила обсягами в бікіні.

Так, красуня позувала в рожевому міні-бікіні, яке навряд чи прикривало її бюст.

Пишні груди "налилася" в ліфчику, здавалося, їй дуже тісно. Вона виглядала при цьому дуже пікантно, ніби намагаючись виставитися з-під клаптиків тканини.

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