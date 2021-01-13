Борець вільного стилю Богдан Грицай, який викликав на дуель Олександра Усика, був звільнений з Олімпійського коледжу ім. Піддубного

Про це написав на своїй сторінці в Facebook колега Грицая Дмитро Несвятипаска, якого також звільнили із займаної посади.

За словами борця, його самого і Богдана Грицая звільнили незаконно і акти, які стали для цього причиною, були сфабриковані і це жахливий безлад, свавілля в чистому вигляді.

"Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами", - заявив Несвятипаска.

Він написав, що московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту і, на його думку, реванш все ж відбувся.

У наказі про звільнення, яке опублікував Несвятипаска, зазначено, що причиною звільнення став прогул 6 січня. Він дописав, що"наказ підготовлено з порушенням вимог законодавства про працю на підставі сфабрикованих актів, звільнення незаконне, з наказом не згоден".

Пізніше реакцію на звільнення опублікував і Грицай, який став відомим після запрошення боксера Олександра Усика на бій. Спортсмен написав, що він і його товариш завжди виконували свою роботу якісно і з повною віддачею.

Грицай зазначив, що тільки за 2019 рік до початку пандемії коронавірусу вихованці їх відділення отримали багато досягнень у різних вікових групах, які він перерахував.

Так, 1 вихованець став чемпіоном Європи, 1 — бронзовим призером чемпіонату світу, 9 — чемпіонами України, 4 — срібними призерами чемпіонату України та ще 5-бронзовими призерами чемпіонату України.

Нагадаємо, невгамовний Грицай накинувся на Усика з новою пред'явою.

Як повідомляла Politeka, український борець Грицай звинуватив Усика в боягузтві, відео.

Також Politeka писала, що український боксер Бурсак висловився про конфлікт Усика і Грицая.