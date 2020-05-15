Екс-претендент на пояс чемпіона світу Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) поділився думкою щодо конфлікту боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) і борця Богдана Грицая

Про це він розповів в інтерв'ю видання xsport.ua.

"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. Чесно кажучи, навіть не хочу це коментувати. Хто такий Грицай? За якими правилами вони будуть битися, хто гонорари платити буде, чи потрібно це Усику? Я теж можу зараз кинути виклик комусь. Платіть гроші і давайте зробимо", - заявив Бурсак.

Крім того, боксер заявив, що в Усика є свій боксерський шлях.

"У Усика свій шлях, є мета – Джошуа, Вайлдер. Який Грицай? При чому тут він? Навіщо він кидає виклик? Усик адже боксер, а не борець, не рукопашник. Нехай Грицаю кине виклик стрілець з пістолета. Скаже: «Давай», - резюмував український боксер Максим Бурсак.

Нагадаємо, що Олександр Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая, який захотів битися з ним через його політичну позицію.

Усик погодився на бій, але лише за правилами боксу.

«З приводу викликів, ті, хто хоче викликати мене на бій, вас велика кількість. Але з'явився один хлопець, він записав відео, треба віддати йому належне і респект. Тільки я не для цього дуже багато років вставав вранці і відчував якісь труднощі, щоб кожному з вас давав згоду на поєдинок. Хочете себе проявити? Я, як джентльмен, який живе за правилами, милості прошу в ринг — потрібно домовитися де і на яких умовах», — заявив Усик.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

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