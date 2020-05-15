Экс-претендент на пояс чемпиона мира Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) поделился мнением относительно конфликта боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) и борца Богдана Грицая

Об этом он рассказал в интервью издания xsport.ua.

"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику? Я тоже могу сейчас бросить вызов кому-то. Платите деньги и давайте сделаем", - заявил Бурсак.

Кроме того, боксер заявил, что у Усика есть свой боксерский путь.

"У Усика свой путь, есть цель – Джошуа, Уайлдер. Какой Грицай? При чем тут он? Зачем он бросает вызов? Усик ведь боксер, а не борец, не рукопашник. Пускай Грицаю бросит вызов стрелок из пистолета. Скажет: «Давай», - резюмировал украинский боксер Максим Бурсак.

Напомним, что Александр Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, который захотел драться с ним из-за его политической позиции.

Усик согласился на бой, но лишь по правилам бокса.

«По поводу вызовов: все те, кто хотят вызвать меня на бой, вас большое количество. Но появился один парень, он записал видео, надо отдать ему должное и респект. Только я не для этого очень много лет вставал утром и испытывал какие-то трудности, чтобы каждому из вас давал согласие на поединок. Хотите себя проявить? Я, как джентльмен и живущий по правилам, милости прошу в ринг — нужно договориться где и на каких условиях», — заявил Усик.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".