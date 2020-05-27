Український борець Богдан Грицай, який прославився завдяки словесній перепалці з Олександром Усиком, записав нове відеозвернення

Так, у новому відео на своєму каналі він розповів, що думає про Усика насправді, передає sport.ua.

«Усик не є і ніколи не був моєю мішенню. Якщо він припинить просувати російські інтереси, використовуючи свою популярність у певних колах, мені він стане абсолютно нецікавим.

Але якщо, ховаючись від диванних експертів за диваном, Усик і його команда продовжать підло гадити Україні і українцям, я з теми Усика, його бізнесу та бізнес-інтересів не злізу.

Сашко, хочеш далі заробляти на українцях? Тоді тобі доведеться навчитися нас поважати і не плювати в колодязь, з якого ти з такою жадібністю клепаешь все своє життя», - заявив Грицай.

До речі, Олександру Усику та Богдану Грицаю готові організувати бій за правилами змішаних єдиноборств

У поєдинку зацікавлені російські та японські промоутери.

"Абсолютний чемпіон світу з боксу буде явним фаворитом у протистоянні з борцем. І такий бій в РФ може добре розкрутити пропагандистська машина. Грицай не поїде в Москву, але зустріч можна організувати в нейтральному Мінську. Успіх телетрансляції гарантований. І глядачів на трибунах буде повно, в Білорусі немає карантину", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк впевнений, що борець Богдан Грицай, який кинув виклик його підопічному, хоче попіаритися

"Зростаюча популярність Усика не залишає байдужими практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – всі намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадка самого популярного спортсмена нашої країни.

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