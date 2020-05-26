Украинский борец Богдан Грицай, который стал известным благодаря словесной перепалке с боксером Александром Усиком, записал новое видео
Так, борец рассказал, для чего записал первое скандальное видео на YouTube, сообщает Politeka.net.
«Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения «русского мира» использует Интернет. Я отвечаю симметрично.
Сейчас имеем хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мне боя.
А Ломаченко уже призывает подписывать петицию в интересах российской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на ее защиту. От кулаков до петиций – разве это не прогресс?», - рассказал Грицай.
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К слову, украинский борец Богдан Грицай, который бросил вызов боксеру Александру Усику, отказался от боя с ним
Так, он заявил, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств.
"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь, и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео.
А я и есть тот "диванный эксперт". Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссию о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.
Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".
Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".
Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".