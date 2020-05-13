Украинский борец греко-римского стиля, а сейчас народный депутат Жан Беленюк предложил рассудить бой Александра Усика против Богдана Грицая

Напомним, что Грицай вызвал украинского боксера на бой без правил, сообщает Politeka.net.

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено", - написал Беленюк.

Ранее мы писали, что краинский борец Богдан Грицай, который бросил вызов боксеру Александру Усику, отказался от боя с ним

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь, и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео.

А я и есть тот "диванный эксперт". Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссию о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".