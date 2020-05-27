Украинский борец Богдан Грицай, который прославился благодаря словесной перепалке с Александром Усиком, записал новое видеообращение

Так, в новом видео на своем канале он рассказал, что думает об Усике на самом деле, передает sport.ua.

«Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет абсолютно неинтересным.

Но если, прячась от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу.

Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, с которого ты с такой жадностью клепаешь всю свою жизнь», - заявил Грицай.

К слову, Александру Усику и Богдану Грицаю готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств

В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры.

"Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске. Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно, в Беларуси нет карантина", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай, который бросил вызов его подопечному, хочет попиариться

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны.

Напомним, украинский борец Грицай обвинил Усика в трусости, видео: "Он всячески отказывается от...".

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