Український борець Богдан Грицай, який став відомим завдяки словесній перепалці з боксером Олександром Усиком, записав нове відео

Так, борець розповів, для чого записав перше скандальне відео на YouTube, повідомляє Politeka.net.

«Чому Усик і YouTube? Усик для залякування незгодних з ватною пропагандою і просування «руського миру» використовує Інтернет. Я відповідаю симетрично.

Зараз маємо хороші результати. Усик визнає, що насправді боїться боїв без правил, а залякування – це зло. Тому він всіляко відмовляється від запропонованого мені бою.

А Ломаченко вже закликає підписувати петицію в інтересах російської церкви. Хоча зовсім недавно вони з Усиком обіцяли стати з кулаками на її захист. Від кулаків до петицій – хіба це не прогрес?», - розповів Грицай.

До речі, український борець Богдан Грицай, який кинув виклик боксеру Олександру Усику, відмовився від бою з ним

Так, він заявив, що Усик першим викликав його на бій, а він вибрав вид єдиноборств.

"Усик не погодився на бій. Він запропонував мені бій без правил. Не я, а він розповідав, що "диванний експерт" заходить у двері, і він його нокаутує. Бокс? Для мене це неприйнятно. Це він мені запропонував бій. Це чітко видно на відео.

А я і є той "диванний експерт". Я прийняв його виклик. На відео чітко видно, що людина заходить не в ті двері, і він його нокаутує. Ви бачите на відео, де правила, зважування, медкомісію про яку він говорить? Там немає правил, і тому я вирішив, що бій без правил", – сказав Грицай в ефірі телеканалу НТА.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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