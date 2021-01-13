Борец вольного стиля Богдан Грицай, вызывавший на дуэль Александра Усика, был уволен из Олимпийского колледжа им. Поддубного

Об этом написал на своей странице в Facebook коллега Грицая Дмитрий Несвятипаска, которого также уволили из занимаемой должности.

По словам борца, его самого и Богдана Грицая уволили незаконно и акты, которые стали для этого причиной, были сфабрикованы и это ужасный беспредел, произвол в чистом виде.

"Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актам", — заявил Несвятипаска.

Он написал, что московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование и, по его мнению, реванш все же состоялся.

В приказе об увольнении, которое опубликовал Несвятипаска, указано, что причиной увольнения стал прогул 6 января. Он внизу дописал, что "приказ подготовлен с нарушением требований законодательства о труде на основании сфабрикованных актов, увольнение незаконно, с приказом не согласен".

Позже реакцию на увольнение опубликовал и Грицай, который стал известным после приглашения боксера Александра Усика на бой. Спортсмен написал, что он и его товарищ всегда выполняли свою работу качественно и с полной отдачей.

Грицай отметил, что только за 2019 год до начала пандемии коронавируса воспитанники их отделения получили многие достижения в различных возрастных группах, которые он перечислил.

Так, 1 воспитанник стал чемпионом Европы, 1 — бронзовым призером чемпионата мира, 9 — чемпионами Украины, 4 — серебряными призерами чемпионата Украины и еще 5 — бронзовыми призерами чемпионата Украины.

Напомним, неугомонный Грицай набросился на Усика с новой предъявой.

Как сообщала Politeka, украинский борец Грицай обвинил Усика в трусости, видео.

Также Politeka писала, что украинский боксер Бурсак высказался о конфликте Усика и Грицая.