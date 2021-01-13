Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на хвилююче багатьох українців питання - ослаблення карантинних обмежень

Про це він сказав на брифінгу 13 січня (щоб подивитися відео - доскролльте новину до кінця).

Глава МОЗ заявив, що розуміє бажання українців скоріше повернутися до життя без карантину, який їм "набрид", але послаблювати обмеження в умовах пандемії ніхто не буде.

Як і було вирішено раніше, загальнонаціональний карантин в Україні триватиме як мінімум до 28 Лютого. А посилений (локдаун або "карантин зимових канікул") - до 00:00 25 січня.

"Ніяких рішень про припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо. Ми вважаємо, що вони ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - підкреслив міністр.

При цьому Степанов зазначив, що український локдаун значно тих обмежень, на які пішли в інших європейських країнах і в цілому в світі.

"Ми розуміємо, що ці карантинні обмеження за рік пандемії набридли і всі хочуть повернутися до звичного життя. Але для цього ми повинні пройти цей шлях. Прошу не наражати на небезпеку своє здоров'я та інших. І дотримуватися цих правил, розроблених нашими українськими лікарями, яким ми довіряємо", - зазначив глава МОЗ.

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