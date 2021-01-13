Український продюсер Андрій Данилко разом зі своєю зірковою мамою опинився в Москві, та ще й у "домашньому" вигляді

Як повідомляє Politeka.net, російський співак Прохор Шаляпін виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото з нагоди дня народження відомого телеведучого Андрія Малахова. Крім випускника "Фабрики зірок" і іменинника, на знімку зображені також Андрій Данилко з Інною Білокінь, яка виступає в образі мами Вєрки Сердючки.

Український артист з'явився в кадрі в джинсах, чорному пуловері і своїй незмінній бейсболці. Примітно, що Данилко позував босоніж, скинувши тапочки під стільцем. Інна Білокінь вбралася в червону сукню, чорну шкіряну курточку, золотисті туфлі, а своє біле волосся теж сховала під кепкою. Всі гості радісно обнялися, тільки Андрій Данилко зберіг серйозний вираз обличчя.

"На цьому фото могло бути цілих три Андрія... 🤣 🤣 🤣 З Днем Народження, Андрій! @malakhov007 високих рейтингів, міцного здоров'я та неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі і твоїй мегаталантливою і професійній команді мені завжди є що згадати з посмішкою!",- зазначив Прохор Шаляпін у своїй публікації. У коментарях він додав, що Данилко "роззули недобросовісні конкуренти". Український співак про цю поїздку поки нічого не розповів.

Користувачі Мережі прокоментували зовнішній вигляд зірок, багато хто звернув увагу на простоту продюсера:

"А чому Вєрка боса???"; "Андрій Данилко the best forever🙌 💯!!!!! Найулюбленіший артист 😊"; "Данилко-хлопець без понтів, в тапках на босу ногу"; "Данилко люблю"; "Данилко не впізнала, роздобрів"; " це Данилко? Зовсім на себе не схожий став... Білокінь впізнавана, а Андрій ні"; " все одно Класні!!!".

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