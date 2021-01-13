Пішла з життя видатна українська художниця-шістдесятниця

Людмила Семикіна спочила на 96 - му році життя у вівторок, 12 січня, о 5 годині ранку. Як передає Рoliteka.net, про це повідомив колектив музею шістдесятництва у Facebook.

Людмила Семикіна піддалася переслідуванню з боку влади в радянський період. У 1968 році вона підписала знаменитий лист 139 діячів української культури на захист українських політв'язнів і, незважаючи на вимогу влади, відмовилася відкликати свій підпис. За це її виключили зі Спілки художників УРСР. Відновити вдалося лише в 1988 році з офіційним формулюванням: «за відсутністю факту звинувачення».

Людмила Семикіна-майстер декоративного мистецтва, заслужений художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка та премії ім. Василя Стуса. Вона була співавтором знищеного владою вітражу до 150-річчя Тараса Шевченка в Київському університеті (1964 р.)

За своє життя Семикіна залишила нащадкам багатий творчий доробок. Зокрема, створила серію костюмів з національними традиціями "Скіфський степ", "Поліська легенда", "Княжа доба", "Ретро", "Модерн" (1965 – 1996). Крім того, художниця працювала над створенням костюмів до фільму "Захар Беркут" (1970 – 1971 роки).

Українці висловлюють співчуття родині художниці.

«Вічна і Світла пам'ять!», «Дуже сумно... Вічна пам'ять», «Царство небесне», «Сумуємо за кращими...», «Хай спочиває з Богом. Вічна пам'ять!», «Ще одна втрата української слави», «Яка майстриня пішла з життя! Яка чудова людина... Вічная пам'ять!», «Світла пам'ять і вічна радість на небесах - Людмилі Миколаївні. Щирі співчуття - її родині, друзям», «Вічна пам’ять славетній Украінці. Молю Господа, аби оселив іі душу там, де праведні спочивають», - пишуть в мережі.

Нагадавши, пішла з життя знаменита Українка, розкрита жахлива причина:»у це неможливо повірити і неможливо прийняти".

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