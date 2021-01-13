Ушла из жизни выдающаяся украинская художница-шестидесятница

Людмила Семыкина почила на 96-м году жизни во вторник, 12 января, в 5 часов утра. Как передает Рoliteka.net, об этом сообщил коллектив Музея шестидесятничества в Facebook.

Людмила Семыкина подверглась преследованию со стороны властей в советский период. В 1968 году она подписала знаменитое письмо 139 деятелей украинской культуры в защиту украинских политзаключенных и, несмотря на требование властей, отказалась отозвать свою подпись. За это ее исключили из Союза художников УССР. Возобновить удалось лишь в 1988 году с официальной формулировкой: «По отсутствию факта обвинения».

Людмила Семыкина — мастер декоративного искусства, заслуженный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко и премии им. Василия Стуса. Она была соавтором уничтоженного властью витража к 150-летию Тараса Шевченко в Киевском университете (1964 г.)

За свою жизнь Семыкина оставила потомкам богатый творческий задел. В частности, создала серию костюмов с национальными традициями "Скифская степь", "Полесская легенда", "Княжа доба", "Ретро", "Модерн" (1965 – 1996). Кроме того, художница работала над созданием костюмов к фильму "Захар Беркут" (1970 – 1971 годы).

Украинцы выражают соболезнования семье художницы.

«Вечная и Светлая память!», «Очень грустно... Вечная память», «Царство небесное», «Скорбим за лучшими...», «Да покоится с Богом. Вечная память!», «Еще одна потеря украинской славы», «Какая мастерица ушла из жизни! Какой замечательный человек ... Вечная память!», «Светлая память и вечная радость на небесах - Людмиле Николаевне. Искренние соболезнования - ее семье, друзьям», «Вечная память славной украинке. Молю Господа, чтобы поселил ее душу там, где праведные покоятся», - пишут в Сети.

Напомним, ушла из жизни знаменитая украинка, раскрыта ужасная причина: «В это невозможно поверить и невозможно принять».

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