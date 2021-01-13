Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі блиснула ніжками в сміливій позі

Зірка в молодості мала дуже неспокійний характер, пише Politeka.net. Завдяки своїм скандальним витівкам і гарячим фотосесіям, у зірки з'явилася маса шанувальників. Зараз артистка стала набагато спокійніше, але фанати не втомлюються згадувати її старі образи.

Цього разу в одній з фан-сторінок з'явилося фото, на якому Джолі позувала в довгій чорній футболці. Завдяки довжині одягу оголилися стрункі ніжки.

Красуня лягла, виблискуючи рівними кінцівками і подивилася в стелю.

У ніжок зірки можна помітити пляшку з віскі й чарку. Так, артистка, мабуть, розслабилася. Енджі закинула на голову руку, відчуваючи максимальний "релакс".

"Настрій", - написали автори поста.

За десять годин пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік спокусниці.

Відзначимо, за чутками, Анджеліна Джолі в молоді роки сиділа на героїні. Зірка страждала від депресії, і таким чином намагалася забутися. Артистка навіть двічі намагалася накласти на себе руки.

Можливо, причиною такої проблеми зірки став вихід батька, актора Джона Войта, з сім'ї. Довгий час Джолі не могла пробачити рідну людину.

"Я ненавиділа всіх батьків і матерів, які кидають своїх дітей. Я не вірила ні в любов, ні в дружбу", - сказала Енджі в одному зі своїх інтерв'ю.

Відносини з батьком зараз теж не дуже хороші, хоча родичі багато разів намагалися зблизитися.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі задерла платтячко, блиснувши найсолодшими місцями: "з такою не заснеш...".

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