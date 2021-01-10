Популярная актриса Анджелина Джоли впечатлила безупречной красотой, прогуливаясь по пляжу
Как передает Politeka.net, на одной из фанатских страничек актрисы в Инстаграм появилось архивное фото красотки. Еще молодая Джоли была одета в черное длинное платье на бретельках, под которое она не стала надевать нижнее белье. Это было видно по очертаниям ее груди в очень глубоком декольте.
Сама Джоли выглядела невероятно счастливой. Ее лицо украшала редкая в нынешнее время улыбка. Актриса смеялась, показывая настоящие яркие эмоции. Красотка решила прогуляться по пляжу босиком, поэтому ее ножки утопали в песке, придавая особого шарма фото.
В комментариях под постом преданные поклонники оставили массу приятных слов.
«Такая красивая», «Доброе утро, мое сердце, ты прекрасна в любой одежде», «Прекрасна моя жизнь, ты тот человек, который меня вдохновляет», «Удивительное красивое место, чтобы запечатлеть удивительные потрясающие чувства», «Доброе утро чудесная кошечка», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что в начале своей карьеры Анджелина Джоли регулярно появлялась на публике в откровенных нарядах. А от ее пикантных фотосессий поклонникам и вовсе сносило крышу.
Напомним, что блуза Анджелины Джоли не выдержала напряжения, явив миру роскошные формы актрисы: "Нимфа".
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