Голлівудська актриса Анджеліна Джолі навіть в простому вбранні може показати досить пікантний образ

Стиль популярної артистки, як відомо, вже давно змінився з бунтарського і відвертого, тепер образи Анджеліни Джолі засновані на речах класичного крою з діловими акцентами: прості спідниці, ділові костюми, шовкові блузи.

Весь образ знаменитості або монохромний, або не більше, ніж в двох колірних відтінках – чорно-білому або чорний з бежевим, на світських заходах же зірка може поекспериментувати. Такі луки актриса доповнює улюбленими чорними або бежевими човниками або балетками, зрідка надягаючи підбори.

Як видно на архівному фото із зіркою, не боїться Джолі здатися простою, в білому костюмі вона виглядала вельми привабливо, а розв'язані зав'язки на бюсті і відсутність білизни зробило фото більш відвертим. В цілому, Анджеліна Джолі любителька шовку, натуральних м'яких тканин мінімалізму, тому не стала надягати додаткові прикраси.

"Вона немов вбиває поглядом; це любов, просто неможливо😍; така красуня; просто німфа Лісова, така простота🌿; Анджеліна Джолі - це доля, ваш стиль богині❤; Без коментарів .. я маю на увазі, це природна розкіш; чарівно сексуально і дуже красиво».

Користувачі мережі масово захоплюються фігурою і образами популярної актриси, яка останнім часом все рідше з'являється на публіці. Тому шанувальники часто діляться кращими кадрами Джолі з її фотосесій. Одним з таких стало фото для журналу Harper's Bazaar.

Зірка позувала в світло-сірій сукні в підлогу без бретелей на тлі спекотного пейзажу. Однак незважаючи на ніжний образ, знімок вийшов дуже сміливим і навіть небезпечним.

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