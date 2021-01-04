Голливудская актриса Анджелина Джоли даже в простом наряде может показать довольно пикантный образ

Стиль популярной артистки, как известно, уже давно сменился с бунтарского и откровенного, теперь образы Анджелины Джоли основаны на вещах классического кроя с деловыми акцентами: простые юбки, деловые костюмы, шелковые блузы.

Весь образ знаменитости либо монохромный, либо не более, чем в двух цветовых оттенках – черно-белом или черный с бежевым, на светских мероприятиях же звезда может поэкспериментировать. Такие луки актриса дополняет излюбленными черными либо бежевыми лодочками или балетками, изредка надевая каблуки.

Как видно на архивном фото со звездой, не боится Джоли показаться простой, в белом костюме она выглядела весьма привлекательно, а развязанные завязки на бюсте и отсутствие белья сделало фото более откровенным. В целом, Анджелина Джоли любительница шелка, натуральных мягких тканей минимализма, поэтому не стала надевать дополнительные украшения.

«Она словно убивает взглядом; это любовь, просто невозможно😍; Такая красотка; просто нимфа лесная, такая простота🌿; Анджелина Джоли - это судьба, ваш стиль богини❤; Без комментариев .. я имею в виду, это естественная роскошь; Очаровательно сексуально и очень красиво».

Пользователи сети массово восхищаются фигурой и образами популярной актрисы, которая в последнее время все реже появляется на публике. Поэтому поклонники часто делятся лучшими кадрами Джоли из ее фотосессий. Одним из таких стало фото для журнала Harper's Bazaar.

Звезда позировала в светло-сером платье в пол без бретелей на фоне жаркого пейзажа. Однако несмотря на нежный образ, снимок вышел очень смелым и даже опасным.

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